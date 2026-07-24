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Культура

Компания Юлии Высоцкой потеряла 30 миллионов рублей за год

KP.RU: кулинарная компания актрисы Юлии Высоцкой потеряла 29 млн рублей
juliavysotskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кулинарная компания актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой «Едим дома» принесла убытки в 29 миллионов рублей в 2025 году. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Согласно информации издания, за год ООО «Едимдома.Ру» потеряло 28,9 миллионов рублей. При этом выручка компании упала в два раза, составив 53,2 миллиона рублей.

До этого Юлия Высоцкая поделилась, что для нее кухня является особым местом, где происходит ее творчество. По словам телеведущей, к вопросам приготовления пищи все относятся по-разному. Однако, по ее мнению, если человеку нравится кулинария, то он будет заниматься этим несмотря на возможность заказать готовую еду доставкой.

Напомним, массовый зритель узнал о Юлии Высоцкой в начале «нулевых», когда на федеральном телеканале появилось кулинарное шоу «Едим дома!». Кинозрителям она уже была известна как муза и жена режиссера Андрея Кончаловского. Позже выяснилось, что в свободное от съемок время Высоцкая построила бизнес, включающий десятки компаний.

Ранее Юлию Высоцкую сравнили с Меган Маркл после съемки на кухне для рекламы.

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