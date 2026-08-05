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Культура

Волочкова пожаловалась на прерванную династию

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала дочь за смену фамилии
Алексей Майшев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Пятым каналом» раскритиковала выбор дочери Ариадны сменить фамилию после свадьбы.

Артистка считает глупостью, что дочь прервала династию Волочковой. Танцовщица подчеркнула, что с гордостью носит фамилию своего отца. Она напомнила, что Юрий Волочков является мастером спорта СССР по настольному теннису.

«Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась», — рассказала артистка.

В августе Анастасия Волочкова сообщила, что ее отец Юрий не смог полностью восстановиться после инсульта, который он перенес более 10 лет назад. Балерина прилетела в Санкт-Петербург, чтобы навестить родителей.

После инсульта, с которым Юрий Волочков столкнулся более 10 лет назад, у него появились серьезные проблемы со здоровьем. У мужчины оказалась парализована правая сторона тела, а также почти пропала способность разговаривать.

Ранее Волочкова рассказала, кто подарил ей кольцо на безымянный палец.

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