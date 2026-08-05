Бывший продюссер Газманова признал вину и раскаялся

Экс-продюсер Олега Газманова Филипп Росса признался в мошенничестве и нарушении авторских прав на произведения певца. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных структурах.

По словам собеседника агентства, Росса полностью признал вину, раскаялся и возместил большую часть ущерба по делу.

7 июня сообщалось, что Россу обвинили в передаче третьим лицам фотографий и музыкальных произведений исполнителя без его согласия. Речь идет в том числе о предоставлении прав на использование музыкальных произведений Газманова в фильмах без его ведома.

Продюсер был арестован в начале марта и находится в одном из столичных СИЗО. Россе предъявлены обвинения по статьям о незаконном использовании объектов авторского права и о хищении денежных средств в особо крупном размере. Газманов проходит потерпевшим по делу. Обвиняемый своей вины не признавал.

Ранее заочно арестованный продюсер «Ласкового мая» пожаловался на здоровье.