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Общество

Бывшему продюсеру Газманова предъявили новые обвинения

Экс-продюсеру Газманова Россу вменяют использование песен без ведома артиста
Филипп Р/VK

Бывшего продюсера народного артиста России Олега Газманова Филиппа Россу обвинили в передаче третьим лицам фотографий и музыкальных произведений исполнителя без его согласия. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Речь идет в том числе о предоставлении прав на использование музыкальных произведений певца в фильмах без его ведома.

Басманный суд Москвы продлил арест Россе до 5 августа по делу о мошенничестве и нарушении авторских и смежных прав.

Во время судебного заседания Росса заявил, что практически не слышит на одно ухо и ранее перенес заболевание легких. Его адвокаты от комментариев отказались.

Продюсер был арестован в начале марта и находится в одном из столичных СИЗО. Экс-продюсеру предъявлены обвинения по статьям о незаконном использовании объектов авторского права и о хищении денежных средств в особо крупном размере. Газманов проходит потерпевшим по делу. Обвиняемый своей вины не признает.

В 2016 году Росса оказывался в центре скандала после ареста экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, которого обвиняли в незаконной продаже недвижимости. С последними обвинениями, по утверждениям адвокатов, это никак не связано.

На своем официальном сайте Росса называет себя продюсером и экспертом музыкальной индустрии. В разные годы он сотрудничал с Олегом Газмановым, группами Serebro и t.A.T.u., Юлией Савичевой, Дмитрием Маликовым, Александром Реввой, Димой Биланом и Александром Пушным.

Ранее стало известно, что экс-солистка «Демо» судится с хейтерами, которые обвиняют ее в инцесте.

 
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