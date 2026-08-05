Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

В России ликвидируют компанию Элджея

В России ликвидируют компанию рэпера Элджея по производству газировок
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Руководитель компании по производству газировок, соучредителем которой является Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей, подал заявление о ее ликвидации. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что «Итэн дрим» зарегистрировали в 2021 году в Москве. Основным видом деятельности компании являлось «производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки», а дополнительными — «производство безалкогольных напитков», а также «торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями».

Учредителями выступают сразу три человека, причем Элджею принадлежит 45%. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации.

28 июля стало известно, что за ИП исполнителя хита «Розовое вино» числится задолженность перед ФНС. На сегодняшний день он не выплатил государству 2 млн 207 тысяч 938 рублей.

Также Элджей является руководителем компании «Сайонара Бойс». В 2025 году она принесла ему 15 млн рублей выручки, 9,8 млн рублей из которых — чистая прибыль. При этом в прошлом году фирма несла убытки в размере 1,3 млн рублей. СМИ сообщали о блокировке счетов бизнеса из-за налоговой задолженности, однако представитель артиста эту информацию опровергал.

Ранее налоговая приостановила операции по счетам трех компаний Влада Бумаги.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!