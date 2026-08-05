В России ликвидируют компанию Элджея

Руководитель компании по производству газировок, соучредителем которой является Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей, подал заявление о ее ликвидации. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что «Итэн дрим» зарегистрировали в 2021 году в Москве. Основным видом деятельности компании являлось «производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки», а дополнительными — «производство безалкогольных напитков», а также «торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями».

Учредителями выступают сразу три человека, причем Элджею принадлежит 45%. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации.

28 июля стало известно, что за ИП исполнителя хита «Розовое вино» числится задолженность перед ФНС. На сегодняшний день он не выплатил государству 2 млн 207 тысяч 938 рублей.

Также Элджей является руководителем компании «Сайонара Бойс». В 2025 году она принесла ему 15 млн рублей выручки, 9,8 млн рублей из которых — чистая прибыль. При этом в прошлом году фирма несла убытки в размере 1,3 млн рублей. СМИ сообщали о блокировке счетов бизнеса из-за налоговой задолженности, однако представитель артиста эту информацию опровергал.

Ранее налоговая приостановила операции по счетам трех компаний Влада Бумаги.