Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний Влада Бумаги

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Владислав Бумага (Влад А4). Об этом сообщает РИА Новости.

Блогер выступает учредителем ООО «А4 Кидс Кузьминки», занимающемся организацией отдыха и развлечений — там ему принадлежит 25%. В фирме «А4 Магазин» — 39%, а в «Дпицца северо-восток» — 5% долей соответственно. По информации агентства, две упомянутых организации имеют задолженность по налогам в размере 3,4 млн рублей.

За период с декабря 2025 по июль 2026 года налоговая вынесла семь решений о приостановке операций по счетам фирм. У двух компаний блокировка связана с взысканием задолженности: у «А4 Кидс Кузьминки» долг превышает 2,29 млн рублей, у «А4 Магазин» — более 1,1 млн рублей. Счета третьей фирмы, «Дпицца северо-восток», заблокированы из‑за непредставления налоговой декларации в установленный срок (более 20 дней по истечении срока).

Влад Бумага — белорусский блогер, певец и актер. Считается одним из самых популярных русскоязычных блогеров.

В начале июня счета одной из компаний блогера заблокировали. По информации Telegram-канала Baza, бизнес по производству чипсов и напитков Lava Lava, принадлежащий Владу А4, задолжал ФНС 26 млн рублей.

Ранее налоговая приостановила операции по банковским счетам блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).