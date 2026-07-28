Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал налоговой 2,2 млн рублей

Рэпер Элджей задолжал налоговой 2,2 млн рублей. Подробности выяснила «Газета.Ru».

За ИП исполнителя хита «Розовое вино» числится задолженность перед ФНС. На сегодняшний день он не выплатил государству 2 млн 207 тысяч 938 рублей.

Также Элджей является руководителем компании «Сайонара Бойс». В 2025 году она принесла ему 15 млн рублей выручки, 9,8 млн рублей из которых — чистая прибыль. При этом в прошлом году фирма несла убытки в размере 1,3 млн рублей. СМИ сообщали о блокировке счетов бизнеса из-за налоговой задолженности, однако представитель артиста эту информацию опровергал.

В конце прошлого года исполнитель ликвидировал компанию по производству безалкогольных напитков. Причиной стали финансовые потери. За все время существования бизнес так и не принес владельцу существенной прибыли.

Основной заработок Элджей получает с концертов. По данным SHOT, за одно выступление в Москве бывший муж блогерши Насти Ивлеевой зарабатывает около 120 млн рублей. В райдер рэпера входят 20 бутылок пива, куриное филе, белая рыба, овощи на гриле, фруктово-ягодная тарелка и протеиновые батончики. Кроме того, указаны книги «Творческий акт» Рика Рубина и «Система: Ключ ко Вселенной» Чарльза Энела.

Ранее сообщалось, что муж Ксении Бородиной заработал на продаже косметики почти 10 млн рублей.