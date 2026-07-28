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Культура

Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал налоговой 2,2 млн рублей

Рэпер Элджей задолжал налоговой 2,2 млн рублей
@sayonaraboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Элджей задолжал налоговой 2,2 млн рублей. Подробности выяснила «Газета.Ru».

За ИП исполнителя хита «Розовое вино» числится задолженность перед ФНС. На сегодняшний день он не выплатил государству 2 млн 207 тысяч 938 рублей.

Также Элджей является руководителем компании «Сайонара Бойс». В 2025 году она принесла ему 15 млн рублей выручки, 9,8 млн рублей из которых — чистая прибыль. При этом в прошлом году фирма несла убытки в размере 1,3 млн рублей. СМИ сообщали о блокировке счетов бизнеса из-за налоговой задолженности, однако представитель артиста эту информацию опровергал.

В конце прошлого года исполнитель ликвидировал компанию по производству безалкогольных напитков. Причиной стали финансовые потери. За все время существования бизнес так и не принес владельцу существенной прибыли.

Основной заработок Элджей получает с концертов. По данным SHOT, за одно выступление в Москве бывший муж блогерши Насти Ивлеевой зарабатывает около 120 млн рублей. В райдер рэпера входят 20 бутылок пива, куриное филе, белая рыба, овощи на гриле, фруктово-ягодная тарелка и протеиновые батончики. Кроме того, указаны книги «Творческий акт» Рика Рубина и «Система: Ключ ко Вселенной» Чарльза Энела.

Ранее сообщалось, что муж Ксении Бородиной заработал на продаже косметики почти 10 млн рублей.

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