Запашный предложил неожиданную идею для следующего «Интервидения»

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с ТАСС предложил выставить на конкурс «Интервидение» сразу несколько артистов.

По задумке Запашного, коллаборация певцов могла бы спеть сразу на нескольких языках.

«Например, один на английском — у Сережи Лазарева великолепный английский язык. Второй — на русском, в духе Димы Билана, а третьего — кого-то из молодой гвардии взял бы», — поделился артист.

Запашный выразил уверенность, что в России большое количество артистов, которые могут достойно представить страну на международных музыкальных конкурсах.

Финал «Интервидения-2025» прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. В 2026-м конкурс должен пройти в Саудовской Аравии.

В марте специальный представитель президента России по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Саудовская Аравия не видит причин для отмены международного музыкального конкурса «Интервидение».

Ранее «Евровидению» предрекли скорое закрытие.

 
