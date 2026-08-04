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Культура

На Канье Уэста подали в суд

На рэпера Канье Уэста подали в суд из-за невыплаты гонорара продюсеру
Daniel Cole/Reuters

На американского рэпера Канье Уэста, выступающего под псевдонимом Ye, подали в суд. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на иск, поданный пожелавшим остаться анонимным продюсером.

Продюсер заявил, что Канье якобы заставил его работать над альбомом «Vultures 2» в условиях жесткого дедлайна, после чего отказался платить.

По словам автора, его привлекли к работе над альбомом за два дня до выхода, и он успел поучаствовать в создании пяти треков из альбома. Продюсер также заявил, что работал над двумя песнями из альбома «Bully» и несколькими другими композициями, которые так и не были опубликованы.

Истец также указал на то, что Канье Уэст не упомянул его среди тех, кто принимал участие в создании музыки.

В июне состоялся концерт Уэста на стадионе «Динамо Арена» в Грузии. Рэпер выступил в стране впервые. За восемь часов после старта продаж было продано 70 тысяч билетов. В связи с выступлением мировой звезды власти Тбилиси продлили работу метро и ряда автобусных маршрутов.

Ранее сообщалось о переносе продажи билетов на концерт Канье Уэста в Алма-Ате.

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