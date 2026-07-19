Продажу билетов на концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли

Старт продаж билетов на концерт американского рэпера Ye (Канье Уэста) в Алма-Ате перенесли на сутки после заявления футбольного клуба «Кайрат». При этом дата самого выступления осталась прежней — 14 августа, сообщили соорганизаторы шоу First Media Group и Freedom Holding.

Концерт Ye на Центральном стадионе Алма-Аты был анонсирован в пятницу. Изначально эксклюзивная предпродажа ограниченного количества билетов для пользователей приложения банка Freedom должна была начаться 20 июля в 12:00 по местному времени (14:00 мск) и продлиться до 21 июля.

В тот же день футбольный клуб «Кайрат» заявил, что проведение концерта на Центральном стадионе необходимо согласовать с клубом. В организации напомнили, что домашние матчи команды запланированы на 8 и 15 августа, а также не исключили проведение встреч в период с 11 по 13 августа.

После этого организаторы сообщили о переносе старта продаж билетов на 21 июля, 12:00. При этом дата и место проведения концерта не изменились — выступление по-прежнему запланировано на 14 августа на Центральном стадионе Алма-Аты.

Организаторы уточнили, что предпродажа билетов для пользователей приложения банка Freedom пройдет с 21 по 22 июля. Затем, начиная с 23 июля, приобрести билеты можно будет на сайте Ticketon.kz. В First Media Group и Freedom Holding также сообщили, что поддерживают футбольный клуб «Кайрат» и ведут с ним конструктивный диалог, чтобы найти наиболее подходящее решение.

Большой сольный концерт Ye станет для исполнителя первым в Алма-Ате. При этом ранее он уже выступал в этом городе — 31 августа 2013 года музыкант исполнил несколько композиций в отеле Royal Tulip на свадьбе Айсултана Назарбаева, внука первого президента Казахстана. По данным казахстанских СМИ, гонорар артиста за тот частный концерт составил около $3 млн.

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