Путин наградил Баскова орденом

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста России Николая Баскова орденом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Басков удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме того, с аналогичной формулировкой орденом была награждена народная артистка России Ольга Богданова.

Первый успех к Баскову пришел в 1998 году — тогда выпускник ГИТИСа и «Гнесинки» победил на Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов. После он получил второй приз на конкурсе Grande Voce в Испании и стал стажером Большого театра, где ему дали партию Ленского в опере «Евгений Онегин».

Всероссийскую известность Баскову принесла композиция «Памяти Карузо», которая поднялась на первые строчки хит-парадов. Со временем певец стал чаще выступать на эстраде, чем на оперной сцене, и в начале нулевых годов окончательно закрепился в статусе популярного исполнителя.

Ранее Путин наградил Газманова орденом.