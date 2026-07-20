Путин наградил Газманова орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Олега Газманова орденом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Газманову присудили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность.

До этого исполнитель песен «Морячка», «Есаул» и «Офицеры» был удостоен звания народного артиста, ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В мае Олег Газманов рассказал, что не намерен завершать карьеру. Артист признался, что хотел уйти на пенсию в 70 лет, но пока передумал.

74-летний певец добавил, что пока он получает удовольствие от выхода на сцену и дарит удовольствие пришедшим на концерт людям, нужно выходить на сцену, а «нажимать на тормоза» рано.

Ранее Олег Газманов ответил на слухи о роскошном райдере.