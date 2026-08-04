Звезду фильма «Судьба барабанщика» похоронили в Словении

Актера Сергей Ясинского, сыгравшего в фильме «Судьба барабанщика», похоронили в Словении. Об этом рассказал сын артиста Николай Ясинский в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что похороны прошли Мариборе.

Сергей Ясинский скончался в Словении, где он жил более 30 лет, 29 июля. Ему было 83 года. Агентство уточняет, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Ясинский родился 19 июня 1943 года. Большую часть своей жизни занимался музыкой. Получил диплом Московской государственной консерватории, давал концерты в России и за рубежом, а также преподавал.

Наибольшую известность Ясинский приобрел еще в школьные годы, когда сыграл главную роль в кинокартине «Судьба барабанщика» режиссера Виктора Эйсымонта. Лента была снята по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара и вышла на экраны в 1955 году.

Действие картины происходит в СССР в 1930-е годы. Пионер Сережа, сын арестованного за утерю секретных документов инженера Баташова, случайно оказывается помощником шпиона, который представляется дядей. Однако ребенку удается разоблачить врагов.

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