Скончался актер из фильма «Судьба барабанщика» Ясинский

На 84-м году жизни скончался актер Сергей Ясинский, сыгравший в фильме «Судьба барабанщика». Об этом сообщил его сын Николай на портале «Кино-Театр.ру».

«Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесного», — написал Николай.

О причинах смерти, как и о дате прощания, не сообщается.

Ясинский родился 19 июня 1943 года. Большую часть своей жизни занимался музыкой. Получил диплом Московской государственной консерватории, давал концерты в России и за рубежом, а также преподавал.

Наибольшую известность Ясинский получил еще в школьные годы, когда сыграл главную роль в кинокартине «Судьба барабанщика» режиссера Виктора Эйсымонта. Лента была снята по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара и вышла на экраны в 1955 году.

Действие картины происходит в СССР в 1930-е годы. Пионер Сережа, сын арестованного за утерю секретных документов инженера Баташова, случайно оказывается помощником шпиона, который представляется дядей. Однако ребенку удается разоблачить врагов.

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