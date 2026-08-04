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Культура

«Культуру никто не смотрит»: Милонову ответили на критику Иришки Чики-Пики

Милонову объяснили интерес россиян к Иришке Чики-Пики и другим треш-блогерам
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

У многих россиян эфиры с участием треш-блогеров пользуются популярностью. Это связано с тем, что телевидение в основном выполняет развлекательную функцию. Сейчас телеканал «Культура» смотрят менее 1% жителей страны, в то время как основная часть аудитории упрощается до «амебного состояния», заявил НСН телекритик Александр Мельман.

Так он прокомментировал критику депутата Госдумы Виталия Милонова, которую он обрушил на Иршку Чики-Пики и прочих треш-блогеров, призвав запретить их.

«Каждый развлекается, как умеет, я бы даже один раз обратил внимание на этих людей, чтобы понять, о ком идет речь, — заявил Мельман. — У нас чего только не показывали по телевидению — были ток-шоу «Про это» с Еленой Хангой, «Окна» с Дмитрием Нагиевым, по-своему это было интересно и достаточно стильно. Похожие передачи демонстрируют и сегодня».

Комментируя приглашение треш-блогеров в телевизионный проект «Свадьба вслепую», критик добавил, что не знаком с его концепцией, но даже если это обычное «плоское шоу», его выпуск объясняется интересом зрителей. По словам Мельмана, сегодня аудитория телевидения упрощается до «амебного состояния», поэтому если шоу не допускает нарушений — его выпуск запрещать не нужно.

Напомним, Милонов призвал запретить маргинальным личностям популяризировать аморальный образ жизни и романтизировать асоциальное поведение. Он обрушился с критикой на Иршку Чики-Пики и ее супруга Безумного Пашу, которых пригласили на телевизионный проект, заявив, что их ни в коем случае нельзя показывать по телевизору, повышая их медийность. По словам депутата, ситуация, когда «доморощенные блогеры в пьяном угаре показывают свою ужасающую бытовуху и романтизируют употребление спиртного» является ненормальной.

Ранее в Петербурге возбудили дело после издевательства треш-блогера над голубем.

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