В Госдуме на примере Иришки Чики-Пики оценили «маргинальных блогеров»

В России следует запретить маргинальным личностям популяризировать аморальный образ жизни и романтизировать асоциальное поведение, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Общественной Службой Новостей он обрушился с критикой на треш-блогеров Иришку Чики-Пики и ее супруга Безумного Пашу, которых пригласили на телевизионный проект.

Милонов выступил резко против съемок блогеров в шоу «Свадьба вслепую», заявив, что их ни в коем случае нельзя показывать по телевизору, повышая их медийность.

«Это ненормально, когда доморощенные блогеры в пьяном угаре показывают свою ужасающую бытовуху и романтизируют употребление спиртного, ― подчеркнул парламентарий. ― Нужно запретить такой контент и штрафовать за те сцены, которые они публикуют на всеобщее обозрение».

Депутат добавил, что, по его мнению, таких блогеров по степени негативного влияния на общество можно сравнить с убийцами и маньяками, подчеркнув, что своим влиянием они губят неокрепшее подрастающее поколение.

До этого Иришка Чики-Пики (Ирина Ильина – настоящее имя) заявила, что обратилась к пластическому хирургу, чтобы сделать коррекцию зубов и десен. Специалист рассказал, что период реабилитации будет занимать три недели. В это время блогерше будет запрещено употреблять алкоголь. Знаменитость планирует сделать операции летом. Ради зубов она перенесет съемки.

Ранее треш-стримера Таракана отправили в колонию строгого режима за плевок.