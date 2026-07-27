В Петербурге возбудили дело после издевательства треш-блогера над голубем

МВД: против двух подозреваемых в жестоком обращении с голубем возбуждено дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух человек, подозреваемых в жестоком обращении с голубем. Об этом сообщило городское управление МВД России в канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции в ходе мониторинга сети интернет 25 июля обнаружили видео, на котором неизвестные жестоко обращались с птицей. В этот же день были задержаны двое подозреваемых в совершении преступления.

«Оба злоумышленника были доставлены в отдел полиции и помещены в специальное помещение для содержания задержанных лиц. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

25 июля в Санкт-Петербурге треш-блогер затоптал голубя ради съемки контента. Компания молодых людей поймала птицу и на видео начала избивать ее, ударяя ею по полу и прыгая на ней. После этого поступка автор видео заявил, что рад произошедшему.

Ранее мужчина отрезал лапу домашней крысе и получил срок.