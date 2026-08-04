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Культура

Любовь Успенская объяснила отказ простить Люсю Чеботину

Успенская отказалась общаться с Чеботиной и обсуждать связанные с ней темы
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская отреагировала на слова своей коллеги по сцене Люси Чеботиной, посетовавшей на отказ бывшей подруги восстановить отношения. В беседе с Общественной Службой Новостей она подчеркнула, что не изменит свое мнение и призвала не упоминать имя молодой исполнительницы.

До этого Чеботина пожаловалась, что Успенская игнорирует ее из-за недавней перепалки, хотя до этого певицы общались довольно близко. Кроме того, под одним из постов коллеги Успенская призналась, что та ее раздражает.

«Это мое право — общаться с кем-то или нет. Свою позицию я уже давно обозначила, — заявила звезда шансона. — И не хочу пока никак реагировать на всю эту историю. Спасибо за понимание!».

Певица также отказалась впредь обсуждать любые темы, связанные с Люсей Чеботиной.

Напомним, конфликт Успенской и исполнительницы хита «Солнце Монако» начался с того, что звезда шансона прокомментировала видео о Чеботиной, заявив о неприязни к ней. На сторону молодой артистки публично встали ее мама и Филипп Киркоров. После этого Люся Чеботина призналась, что не в курсе причины конфликта с Любовью Успенской. Она обратилась к Филиппу Киркорову, поблагодарив его за поддержку в конфликте, и заявила, что ее старшая коллега перестала отвечать на сообщения, звонки в 2023 году, когда в личной жизни юной исполнительницы произошли «очень яркие изменения». Чеботина также пожелала Успенской хитов, карьерных успехов и здоровья.

Ранее Любовь Успенская похвасталась подарками от будущего зятя.

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