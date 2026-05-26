Чеботина не знает причину конфликта с Успенской: «Если бы Любовь Залмановна вышла на связь»

Певица Люся Чеботина призналась, что не в курсе причины конфликта с Любовью Успенской. Об этом сообщает «Газета.Ru».

На Гранд-финале VII Международного детского вокального конкурса «Лучший голос Земли» Чеботина обратилась к Филиппу Киркорову, поблагодарив его за поддержку, и отреагировала на слова Успенской о том, что она «болтушка».

«Я очень благодарна Филиппу. Филипп — моя любовь, мой большой друг. Я безумно благодарна, что он встал на сторону справедливости. Честно, я не знаю [причину]. Если бы Любовь Залмановна как-то хотя бы вышла на связь. Как только в 2023 году произошли очень яркие изменения в моей личной жизни, Любовь Залмановна перестала отвечать на сообщения, звонки. Я понимаю, с чем это связано, но я уже все сказала. Любови Успенской мы желаем хитов, карьерных успехов, чтобы была здоровой ее семья, прекрасная дочь, чтобы не знала невзгод и несчастья», — заявила Чеботина.

Певица также отметила, что не держит на коллегу зла. Она призналась, что уже отпустила ситуацию, хоть так и не разобралась, почему произошел скандал.

«Ни в коем случае не держу обиды, не держу зла. Взрослые люди такие вопросы решают лично. Как мне кажется, странно выносить недопонимания на публику, как минимум когда другая сторона о них не знает», — поделилась Чеботина.

Конфликт Успенской и исполнительницы хита «Солнце Монако» начался с того, что звезда шансона прокомментировала видео о Чеботиной, заявив о неприязни к ней. На сторону молодой артистки публично встали ее мама и Филипп Киркоров.

Ранее Успенская высказалась о конфликте с Чеботиной.

 
