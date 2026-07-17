Любовь Успенская похвасталась подарками от будущего зятя

Певица Любовь Успенская в очередной раз заявила о положительном отношении к своему зятю – 22-летнему выпускнику МГ Артему Москвину. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что молодой человек покорил ее своей эрудицией и манерами, а также отношением к будущей теще.

«Он мудрый, очень порядочный парень. А самое главное, что заботится не только о Тане, но радует меня всевозможными подарками. Я одобряю выбор, надеюсь, это будущий зять», — подчеркнула звезда, добавив, что не будет раскрывать детали знакомства молодой пары.

Напомним, до этого сообщалось, что дочь Успенской Татьяна Плаксина пришла на премию Fashion Summer Awards с 22-летним Артемом Москвиным. Молодой человек окончил МГУ по специальности искусствоведение и сейчас курирует выставки картин своей возлюбленной. Сам избранник Плаксиной от развернутых комментариев для СМИ отказался, подчеркнув, что предпочел бы, чтобы внимание прессы было сосредоточено на Татьяне и ее творчестве.

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