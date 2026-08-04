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Культура

«Да, я хожу»: Харламов раскрыл, как похудел на 16 килограммов

Актер Харламов раскрыл, что похудел благодаря отказу от жирной пищи
ТНТ

Актер и комик Гарик Харламов раскрыл, что похудел на 16 килограммов благодаря отказу от жирной и мучной пищи. Об этом он рассказал kp.ru.

Харламов признался, что любит есть булки, однако ему пришлось исключить их из рациона. Актер отказался от употребления хлеба и жирной еды, а также старается не есть сладкое.

Сейчас комику удалось похудеть со 120 до 104 килограммов. Теперь Харламов планирует избавиться от еще 4 килограммов, чтобы его вес составлял 100 килограммов.

При этом актер добавил, что у него не хватает свободного времени для занятий спортом. Сейчас ему приходится ограничиваться обычной ходьбой.

«Да, я хожу. Вот сюда пришел. Ну, правда, у меня четыре проекта в параллели. Нет просто на это времени», — поделился артист.

До этого Гарик Харламов раскрыл, что ему не пришлось приезжать на съемочную площадку фильма «Последний богатырь. Колобок». Как пояснил актер, мимику его персонажа записали заранее, а после этого специалисты работали по уже готовым материалам.

Ранее мать Харламова раскрыла свой секрет красоты.

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