Харламов сыграл Колобка, не приходя на съемки: «Я был счастлив»

Актер и юморист Гарик Харламов рассказал, что ему не пришлось приезжать на съемочную площадку фильма «Последний богатырь. Колобок». Его слова передает «Пятый канал».

Как пояснил артист, мимику персонажа записали заранее, а дальше специалисты работали по готовым материалам.

«Все очень просто. Дело в том, что вся мимика снята, она уже есть. То есть век технологий живем. Меня один раз все это дело сняли, и дальше уже работает по лекалам. Вот поэтому мне не надо было никуда ездить, и я был счастлив», — поделился Харламов.

Артист также добавил, что в это время был занят в другом проекте — о нем он планирует рассказать ближе к осени.

Летом 2025 стало известно, что Гарик Харламов озвучит Колобка в одноименном фильме. «Колобок» стал спин-оффом сказочной франшизы «Последний богатырь». По сюжету Колобок поневоле становится напарником пекаря Тихона. Кулинара сыграет комик Дмитрий Журавлев. Зрители также увидят Гошу Куценко в роли Волка, а также Ладу в исполнении Милы Ершовой.

Режиссером картины выступил Антон Маслов. Он наиболее известен как создатель сериала «Последний Богатырь. Наследие».

Ранее Харламов предстал в образе героя Нолана. «Мой второй съемочный день».