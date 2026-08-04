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Культура

В Екатеринбурге пройдет книжный фестиваль «Красная строка»

150 издательств со всей России представят книги на фестивале «Красная строка»
Пресс-служба фестиваля «Красная строка»

С 21 по 23 августа в Екатеринбурге пройдет Международный книжный фестиваль «Красная строка».

На книжной ярмарке свои работы представят более 150 издательств — художественная литература, нон-фикшн, детские книги, комиксы и независимые проекты, которые не всегда встретишь в обычном магазине.

Тема фестиваля в этом году — «Эта музыка будет вечной». Она приурочена к 40-летию Свердловского рок-клуба. Площадки получат названия, связанные с песнями уральских исполнителей: главная сцена будет называться «Прогулки по воде», а один из лекториев — «Полбатона».

В программе — встречи с писателями, лекции, мастер-классы, театральные постановки и живая музыка. На мероприятии выступят писатели Катя Качур, Сергей Шаргунов, Виктор Ремизов, Станислав Гридасов и Игорь Евдокимов. При этом список хедлайнеров будет пополняться.

Помимо основной программы, по всему городу пройдут лекции, экскурсии, музыкальные сеты и книжные чтения. Кроме того, «Красная строка» развивает Школу блогеров «Краснокнижники», рассчитанную как на тех, кто уже ведет блог о книгах, так и на тех, кто только хочет начать.

В прошлом году фестиваль собрал более 100 экспертов, среди которых были Дарья Донцова, Алексей Сальников, Евгений Водолазкин и другие известные авторы.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

Фестиваль реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, национального проекта «Туризм и гостеприимство» и администрации Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в России будут маркировать книги о Цое, Хое и «Агате Кристи».

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