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Культура

В России будут маркировать книги о Цое, Хое и «Агате Кристи»

Книгу-биографию Виктора Цоя промаркируют в РФ из-за упоминания наркотиков
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Российский книжный союз (РКС) обновил список изданий, которые содержат упоминания о наркотических веществах и требуют специальной маркировки. Данная информация была опубликована на официальном сайте организации.

В новый перечень вошли такие произведения, как роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин», книга Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона», а также «Доктор Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга. Кроме того, в список добавлены сборник Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху», произведения Чака Паланика «Удушье» и «Рождение звука», роман Виктора Пелевина «Аполло», а также книги Виталия Калгина «Виктор Цой. Жизнь и «Кино» и Дмитрия Карасюка «Агата Кристи. Черные сказки белой зимы», а также работа Дениса Ступникова о Юрии Хое и группе «Сектор Газа» и другие.

Всего 3 августа в обновленный список вошло 151 произведение.

22 июня, РКС добавил в перечень сборник Владимира Маяковского «Война и язык» и работу Ленина «Ослиный мост». В этот же список попали такие тексты, как «Лев Толстой как зеркало русской революции», биографический очерк о Карле Марксе с изложением основ марксизма, а также письма Инессе Арманд.

С 27 июля маркировке подлежат книги Виктора Пелевина «Generation «П» и «Чапаев и Пустота», а также повесть Трумэна Капоте «Завтрак у Тиффани».

Ранее сообщалось, что в список для чтения в школах вошли книги о героях СВО.

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