В Екатеринбурге в третий раз пройдет книжный фестиваль «Красная строка»

В Екатеринбурге в третий раз пройдет международный книжный фестиваль «Красная строка». 150 издательств со всей России представят свои книги на книжной ярмарке, которая стала крупнейшей в Уральском федеральном округе.

Фестиваль пройдет с 22 по 24 августа. Его основной площадкой по традиции станет Исторический сквер, всего будет задействовано 15 площадок.

В программе – лекторий, встречи с авторами, круглые столы для профессионалов книгоиздательского сообщества, экскурсии, мастер-классы, театральные постановки и выступления музыкальных коллективов. Предусмотрена также детская программа. В первый день фестиваля состоится вручение премии «Книга года».

Хедлайнерами фестиваля в 2025 году станут российские писатели Дарья Донцова, Евгений Водолазкин, Алексей Сальников, Наталья Керре, Павел Крашенинников, Анастасия Завозова, Виктория Ледерман, Эдуард Веркин, Ася Лавринович, Евгения Овчинникова, Софья Ремез, Камилла Магамедова.

Тема фестиваля в этом году – «Место силы». Место силы, по словам организаторов, это то, что дает человеку опору и вдохновение. «Для каждого оно свое: дом, город, привычные маршруты, люди, к которым хочется возвращаться; любимые книги, в которых находишь ответы», – объясняет команда фестиваля.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

Фестиваль реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, губернатора Свердловской области и администрации города Екатеринбурга.

