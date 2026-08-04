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Культура

Прохор Шаляпин о налоговых проверках: «Боженька не обижает»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не боится налоговых проверок
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не скрывает свои доходы и добросовестно исполняет налоговые обязательства. Его слова передает «Пятый канал».

«Там вон люди из налоговой смотрят и говорят: «Какой Прохор молодец, столько платит!» — отметил он.

Шаляпин подчеркнул, что воспринимает уплату налогов не как бремя, а как часть общего круговорота денег.

«Я честно плачу все. Меня, так скажем, Боженька не обижает, я с удовольствием оплачиваю эти налоги», — заявил артист.

Недавно Шаляпин признавался, что мечтает о высоких пенсиях для всех, но в нынешних демографических условиях это вряд ли реально. По словам Шаляпина, он обсуждал проблему с экспертами и пришел к выводу, что в будущем может возникнуть серьезный дисбаланс между числом пенсионеров и трудоспособного населения. Певец призвал людей заботиться о своем здоровье и быть готовыми к более длительному периоду трудовой активности.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал о своем выборе осознанности и отсутствии чувства вины.

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