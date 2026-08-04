Шаляпин об угрозе России: «Некому будет платить пенсии»

Певец Прохор Шаляпин: в будущем работающих может не хватить для выплат пенсий

Певец Прохор Шаляпин признался, что мечтает о высоких пенсиях для всех, но в нынешних демографических условиях это вряд ли реально. Его слова передает «Пятый канал».

«У нас демографический провал. У нас молодежи сейчас меньше, чем и в моем возрасте. Когда я буду там, если я дотяну до 65, будет провал, то есть некому будет ее платить», — посетовал артист.

По словам Шаляпина, он обсуждал проблему с экспертами и пришел к выводу, что в будущем может возникнуть серьезный дисбаланс между числом пенсионеров и трудоспособного населения. Певец призвал людей заботиться о своем здоровье и быть готовыми к более длительному периоду трудовой активности.

«Давайте, ребят, жить дольше, тогда все будем как‑то до ста хотя бы работать», — добавил Шаляпин.

До этого сообщалось, что глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить пенсию на уровне не менее 40% от заработка.

Уточняется, что коэффициент будет определяться на основании средней заработной платы застрахованного лица за 12 календарных месяцев, которые предшествуют выходу на пенсию. Если назначенная пенсия окажется ниже этой величины, то будет проводиться доплата до 40% от заработка.

Ранее сообщалось, что «Днями и ночами не спал» – Шаляпин стал обладателем заветного красного Ferrari.