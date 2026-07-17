«Днями и ночами не спал»: Шаляпин стал обладателем заветного красного Ferrari

Певец Прохор Шаляпин признался, что давно мечтал о покупке красного Ferrari

Певец и шоумен Прохор Шаляпин поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что обзавелся автомобилем своей мечты — красным спорткаром Ferrari.

«Я долго шел к своей мечте, днями и ночами не спал, ничем не занимался — и наконец‑то пришел к этому», — поделился Шаляпин.

Поклонники артиста уже отреагировали на новость: они поздравляют певца в соцсетях и радуются, что его мечта сбылась.

«Прохор, катайтесь на здоровье. Вы его заслужили»; «Умничка, наш Прохор»; «Как она тебе к лицу»; «Навизуализировал. Поздравляю», — написали под постом.

Шоумен пробился на отечественную эстраду благодаря проекту «Фабрика звезд», на котором запомнился многим зрителям из-за фамилии известного оперного певца. Позже выяснилось, что это псевдоним: к знаменитому басу Федору Шаляпину артист не имеет никакого отношения.

Несколько лет исполнитель ассоциировался с ток-шоу и романами с пенсионерками, однако с 2023 года популярность Шаляпина стала расти благодаря мемам про гедонизм и «терапевтическую лень».

В октябре 2025 года певец выпустил книгу «Главное — не уработаться!». Сейчас Шаляпин активно ведет блог, выступает на корпоративах, посещает светские мероприятия и участвует в шоу.

Ранее Шаляпин увеличил гонорар в два раза.