У покинувшего РФ Семена Слепакова нашли еще две квартиры в Москве

SHOT: комик Слепаков переписал свои квартиры в РФ на родителей после переезда

Юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), покинувший Россию после начала СВО, владеет двумя квартирами в Москве стоимостью около 80 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал утверждает, что недвижимость оформлена на его родителей — 73-летнего Сергея и 71-летнюю Марину Слепаковых. По данным Telegram-канала, они нечасто приезжают в столицу, но мать артиста любит делать покупки в ЦУМе. Ее траты там за 2023–2024 годы превысили полмиллиона рублей.

Слепаков приобрел первую квартиру в 2012 году на пике популярности. Это жилье площадью 93 кв. м находится в доме на улице Крупской. Через шесть лет, в 2018 году, он купил еще одну квартиру — на 65 кв. м — в этом же доме, через стенку от первой. Впоследствии артист объединил оба помещения в одно, площадью 158 кв. м. Цена квадратного метра в этом доме доходит до полумиллиона рублей. Дом расположен в престижном Ломоносовском районе, рядом с МГУ и несколькими парками.

Сам Слепаков продолжает хранить средства в российских банках. За три года он заработал на процентах почти 2 млн рублей, положив на вклады 25,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Пугачева пошла на серьезную скидку по квартире в Москве.