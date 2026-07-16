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Культура

Пугачева пошла на серьезную скидку по квартире в Москве

Kp.ru: цена столичной квартиры Аллы Пугачевой снизилась с 420 до 390 млн рублей
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева снизила цену на свою пятикомнатную квартиру в элитном ЖК «Филипповский» с 420 до 390 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Квартира площадью 303,9 кв. м находится недалеко от метро «Кропоткинская» и Арбатской улицы. В доме всего 71 квартира, он имеет клубный формат. Жилье расположено на высоком этаже, с потолками более трех метров. Территория комплекса огорожена и охраняется, есть консьерж-служба и подземный паркинг.

«Пугачева вроде как собиралась завещать эту недвижимость среднему внуку. Но, видимо, финансовые обстоятельства заставили изменить решение», — сказано в статье.

Весной 2026 года Примадонна выставила жилье на «закрытую продажу». Этот формат предполагает, что объект не на публичных сайтах, а реализуют через проверенное агентство.

По словам риэлтора, знакомого с ситуацией, продать квартиру знаменитости сегодня сложно. Он отметил, что некоторые покупатели избегают объектов, связанных с известными артистами, а в случаях, когда собственник проживает за границей, настороженность еще выше.

Адвокат Валерий Панасюк подтвердил, что сделка является сложной и проблематичной.

«Вопрос получения суммы за продажу квартиры продавцом за границей — большая проблема, так как переводы ограничены. Возможно, что в таких ситуациях рассматривают альтернативные выводы денег продавцу — через использование биткоинов, криптовалюты...» — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Пугачева укрыла от западных санкций элитную квартиру в Майами.

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