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Культура

Пересильд призналась в любви Дмитриенко на глазах у 70 тысяч зрителей

Актриса Пересильд заявила о чувствах к Дмитриенко прямо со сцены «Лужников»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса Анна Пересильд публично призналась в любви Ване Дмитриенко на концерте певца в «Лужниках», который собпал 70 тысяч зрителей. Об этом сообщает Super.ru.

Пара вместе исполнила песню «Силуэт». После номера Дмитриенко преподнес возлюбленной букет, а она — прямо со сцены — поделилась своими чувствами.

«Я невероятно счастлива, что с тобой сейчас все это происходит. Я знаю, сколько всего ты для этого сделал. Я тобой очень горжусь, я в тебя очень верю и очень, очень сильно люблю», — сказала Аня.

В конце октября 2025 года Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко официально подтвердили свои отношения. Пара стала вместе появляться на светских мероприятиях. Артистка рассказывала, что не сразу ответила взаимностью на ухаживания исполнителя. Сначала Дмитриенко предложил команде Анны организовать совместную съемку, но получил отказ. Артистку покорило то, что певец не сдался, продолжая настаивать на ее участии в проекте

В конце марта мать Ани Пересильд, актриса Юлия Пересильд, намекнула, что одобряет роман дочери с артистом. Она назвала пару «потрясающим» союзом. В ответ на реплику журналиста о том, что артистка станет хорошей тещей, та ответила, что уже ею является.

Ранее Дмитриенко и Пересильд призвали скорее жениться. «Год уже повстречались, сколько можно?» - заявили они.

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