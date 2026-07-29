Дмитриенко и Пересильд призвали скорее жениться: «Год уже повстречались, сколько можно?»

Руководитель брачного агентства, сваха Анна Осипова призвала певца Ваню Дмитриенко и актрису Анну Пересильд не откладывать свадьбу. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что в раннем браке нет ничего плохого.

По мнению свахи, жениться нужно в 20 лет и не бояться вступать в серьезные отношения. Осипова отметила, что Дмитриенко и Пересильд смогут построить крепкий союз, если артист вскоре решится на предложение.

«Это прекрасная пара, мне очень нравится. Ребята симпатичные, трудолюбивые, просто смотришь на них и радуешься от души. Я совершенно согласна с Ваней, что не надо ждать 8–10 лет, не надо ходить еще 150 лет за ручку. Если есть такая потребность, надо жениться. <…> Пусть женятся, пусть показывают класс взрослости и того, что они приняли такое решение. Они год уже повстречались, сколько можно? Я им желаю огромного счастья, как сваха. Если кто-то начнет там что-то говорить, пусть идут все лесом, а ребятки пусть женятся, и у них все будет точно хорошо. Это нормально, классно, пример того, что хватит ходить годами и думать», — поделилась сваха.

Осипова отметила, что среди молодежи наблюдается тенденция откладывания брака ради самореализации, однако это, по ее словам, приводит к отсутствию семьи в 35–40 лет. Сваха призналась, что считает это большой проблемой и сталкивается с ней постоянно в работе.

В одном из последних интервью Дмитриенко рассказал, что не собирается встречаться с Пересильд 8 лет и ждать подходящего момента для свадьбы. Он поделился, что решение должно прийти с легкостью и уверенностью.

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