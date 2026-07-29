Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Культура

Дмитриенко и Пересильд призвали скорее жениться: «Год уже повстречались, сколько можно?»

Сваха Осипова призвала Ваню Дмитриенко и Анну Пересильд не откладывать свадьбу
Анна Темерина

Руководитель брачного агентства, сваха Анна Осипова призвала певца Ваню Дмитриенко и актрису Анну Пересильд не откладывать свадьбу. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что в раннем браке нет ничего плохого.

По мнению свахи, жениться нужно в 20 лет и не бояться вступать в серьезные отношения. Осипова отметила, что Дмитриенко и Пересильд смогут построить крепкий союз, если артист вскоре решится на предложение.

«Это прекрасная пара, мне очень нравится. Ребята симпатичные, трудолюбивые, просто смотришь на них и радуешься от души. Я совершенно согласна с Ваней, что не надо ждать 8–10 лет, не надо ходить еще 150 лет за ручку. Если есть такая потребность, надо жениться. <…> Пусть женятся, пусть показывают класс взрослости и того, что они приняли такое решение. Они год уже повстречались, сколько можно? Я им желаю огромного счастья, как сваха. Если кто-то начнет там что-то говорить, пусть идут все лесом, а ребятки пусть женятся, и у них все будет точно хорошо. Это нормально, классно, пример того, что хватит ходить годами и думать», — поделилась сваха.

Осипова отметила, что среди молодежи наблюдается тенденция откладывания брака ради самореализации, однако это, по ее словам, приводит к отсутствию семьи в 35–40 лет. Сваха призналась, что считает это большой проблемой и сталкивается с ней постоянно в работе.

В одном из последних интервью Дмитриенко рассказал, что не собирается встречаться с Пересильд 8 лет и ждать подходящего момента для свадьбы. Он поделился, что решение должно прийти с легкостью и уверенностью.

Ранее Сергей Соседов объяснил популярность Вани Дмитриенко.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!