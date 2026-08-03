Роман Курцын дважды поцеловал живую змею: «Начался озноб»

Актера Курцына чуть не укусила змея на съемках «Малыша-каратиста»

Актер Роман Курцын рассказал об опасном инциденте со змеей на съемках фильма режиссера Алексея Алферова «Малыш-каратист». Артиста цитирует aif.ru.

В картине есть сцена, где герой Курцына, преподаватель боевых искусств, целует живую кобру. Эти кадры не вошли в финальную версию фильма, но должны были продемонстрировать противостояние персонажа с антагонистом.

«И вот я кобру держу, она раскрывает капюшон... Вы можете посмотреть эти фото в моих социальных сетях. И тут она выкрутилась и попыталась меня укусить», — вспоминает актер.

Курцын успел отдернуть руку, но на кожу попала слюна змеи. Тем не менее он почувствовал себя плохо, температура поднялась пол 40 градусов, и пришлось вкалывать антидот.

» Тебя начинает озноб такой трясти... <...> К счастью, быстро отпустило. В общем, больше я не хочу целовать кобру», — признался он.

По сюжету фильма «Малыш-каратист» 12-летний москвич Саша с проблемами с контролем эмоций вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке за границей. В новой школе мальчика травят, а после известия о пропаже родителей находит поддержку в секции карате.

Ранее сообщалось, что мужчина отрезал кобре голову, но она все равно его укусила.