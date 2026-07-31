В Китае мужчина отрезал кобре голову, но она все равно его укусила

В Китае мужчина отрезал кобре голову, но она всего равно его укусила, пишет Global Times.

Инцидент произошел, когда мужчина по фамилии Чжан отправился рыбачить в уединенное место у реки. Во время ловли он заметил кобру, которая поднялась в угрожающей позе и приготовилась к атаке.

Опасаясь, что попытка отступить может спровоцировать нападение, мужчина достал лопату и ударил змею, после чего отрезал ей голову.

Однако спустя несколько минут произошло неожиданное. Когда Чжан наклонился, чтобы поднять отрубленную голову змеи, она внезапно раскрыла пасть и вцепилась ему в ладонь клыками.

По словам Чжана, укус был похож на удар током, а змея продолжала держаться за его руку, пока ему не удалось стряхнуть ее. Мужчина сразу отправился в больницу, но состояние быстро ухудшилось.

Рука начала сильно опухать, кожа вокруг укуса потемнела, а вскоре появились симптомы отравления: боль в груди, ухудшение зрения, тошнота и рвота.

После оказания первой помощи его перевели в отделение неотложной помощи. Врачи обнаружили у пациента сильный отек всей руки — от большого пальца до плеча — и признаки отмирания тканей.

Медикам пришлось провести операцию по удалению поврежденных тканей, чтобы предотвратить необратимые последствия действия яда. После двух месяцев лечения руку удалось сохранить, а мужчина полностью восстановился и был выписан из больницы.

Эксперты объяснили, что даже после отделения головы от тела у змей могут сохраняться рефлексы спинного мозга. Поэтому они способны совершать движения, включая укусы, в течение десятков минут после смерти. Кроме того, ядовитые железы остаются активными и могут впрыскивать яд.

Ранее сообщалось, что сбежавшие во время наводнения в Китае ядовитые змеи нападают на людей.