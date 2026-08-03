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Культура

Охраняющий голубей за миллионы рублей кот-веган стал звездой сети

В Турции стал звездой кот Булут, который дружит с птицами и отказывается от мяса
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В «голубином отеле» в Диярбакыре (Турция) живет кот по кличке Булут, который дружит с птицами и отказывается от мяса. Об этом сообщает местное СМИ.

Его хозяин рассказывает, что вместо этого Булут выбирает сыр, оливки и йогурт. Он категорически отказывается от печени или нарезанного мяса. Мужчина даже пообещал подарить автомобиль тому, кто сможет заставить Булута съесть мясное угощение.

Булут живет бок о бок с дорогими голубями. Стоимость отдельных птиц доходит до 500 тыс. лир, а общая ценность стаи приближается к миллиону (около 1,7 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»).

СМИ отмечает, что кот не только не охотится на птиц, но и «оберегает» их: если голуби разлетаются, он помогает вернуть их в клетку. Сейчас Булуту два года, а в «голубиный дом» он попал еще котенком. За все это время питомец ни разу не проявил агрессии к птицам.

Хозяин также рассказал, что Булут знает курдский и зазаки языки. Он реагирует на команды: приходит, когда его зовут, и уходит, если так говорят, — чем приводит в восторг посетителей.

«Он очень благородное животное. С самого детства от него не было никакого вреда», — говорит хозяин Булута.

Ранее сообщалось, что в Японии после землетрясения спасли 25 кошек из котокафе.

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