В Японии после землетрясения спасли 25 кошек из котокафе

The Mainichi: 25 кошек спасли из котокафе во время землетрясения в Японии

В японской префектуре Кумамото спасатели благополучно эвакуировали 25 кошек из торгового центра, пострадавшего в результате сильного землетрясения, пишет The Mainichi.

Животные находились в котокафе, расположенном в торговом центре в городе Касима. После землетрясения доступ в здание был затруднен, поэтому к спасательной операции привлекли сотрудников кафе, пожарных и полицию.

В пожарной службе сообщили, что всех 25 кошек удалось вывезти из торгового центра. Видимых травм у животных не обнаружили.

Сразу после эвакуации кошек напоили и осмотрели, а затем на автомобилях сотрудников отправили в другое заведение компании в префектуре Хиросима. Там за их состоянием продолжат наблюдать специалисты и ветеринары.

Представители кафе поблагодарили пожарных и полицейских, помогавших в спасении животных, и пообещали обеспечить кошкам необходимый уход и помочь им восстановиться после пережитого стресса.

Ранее кот упал с девятого этажа и четыре дня просидел в вентиляционной шахте.