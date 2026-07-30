В Японии после землетрясения спасли 25 кошек из котокафе

В японской префектуре Кумамото спасатели благополучно эвакуировали 25 кошек из торгового центра, пострадавшего в результате сильного землетрясения, пишет The Mainichi.
Животные находились в котокафе, расположенном в торговом центре в городе Касима. После землетрясения доступ в здание был затруднен, поэтому к спасательной операции привлекли сотрудников кафе, пожарных и полицию.
В пожарной службе сообщили, что всех 25 кошек удалось вывезти из торгового центра. Видимых травм у животных не обнаружили.
Сразу после эвакуации кошек напоили и осмотрели, а затем на автомобилях сотрудников отправили в другое заведение компании в префектуре Хиросима. Там за их состоянием продолжат наблюдать специалисты и ветеринары.
Представители кафе поблагодарили пожарных и полицейских, помогавших в спасении животных, и пообещали обеспечить кошкам необходимый уход и помочь им восстановиться после пережитого стресса.
Ранее кот упал с девятого этажа и четыре дня просидел в вентиляционной шахте.