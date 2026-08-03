Фестиваль в Малом Турыше пережил ураган и потоп

В деревне Малый Турыш Свердловской области 1 августа состоялся третий арт-фестиваль «Посреди нигде», который собрал 820 человек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В начале фестиваля организаторам и зрителям пришлось столкнуться с непогодой. Ураган в ночь перед фестивалем снес часть шатров и повредил инфраструктуру, а в первой половине дня выпала недельная норма осадков. Однако ближе к середине программы вышло солнце.

На фестивале работали полевой ресторан, арт-ярмарка, мастер-классы, зона отдыха курорта «Аракай» и шатры с беседками. «Ельцин Центр» организовал свое пространство с сувенирами, книгами и занятиями для детей и взрослых.

Музыкальную часть фестиваля представили коллективы Funk Power, MAGIC MARGINAL, «Японский кот», «Cова», «Бозоны Хиггса», «Сказание» и «Курара». Артисты не ограничивались сценой, общались с публикой, фотографировались и танцевали вместе с коллегами.

«Ощущение свободы и легкости возникает там, где чувствуешь себя в безопасности и желании открывать и открываться. Похоже, мы стали для наших гостей таким местом», — подвела итоги основатель проекта «Малый Турыш» Гузель Санжапова.

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