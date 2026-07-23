В Кинопарке «Москино» пройдет фестиваль музыки и еды «Эмбер Фест»

15 и 16 августа в Кинопарке «Москино» пройдет двухдневный загородный музыкально-гастрономический фестиваль «Эмбер Фест». Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе фестиваля, концепция мероприятия вдохновлена эстетикой загородного отдыха: организаторы воссоздадут такую атмосферу — с зонами отдыха и богатой программой для взрослых и детей.

Хедлайнерами музыкальной сцены стали FEDUK, Найк Борзов, «Тима ищет свет». Также на мероприятии выступят группы Pompeya, хмыров, «синдром главного героя», Dimma Urih, EIGHTEEN, RealLowly Pluto, natta, «130 по встречной на старенькой Vespa». Специально подобранная музыка будет звучать на площадках до выступления артистов, а после станет саундтреком мероприятия.

Гастрономическая часть фестиваля объединит проекты со всей страны — свои меню представят заведения из Москвы, Сибири, Урала, Алтая, Дальнего Востока и Краснодарского края. В зоне мастер-классов восемь именитых шеф-поваров будут готовить вместе с приглашенными гостями. Одним из партнеров этой зоны станет Chefs Team Russia — крупнейшая всероссийская ассоциация шеф-поваров и шеф-кондитеров, объединяющая более 3 тысяч профессионалов под слоганом «Создано шефами для шефов».

«Эмбер Фест» просто создан для генерации дополнительной порции летних впечатлений. И это будут приятные впечатления: качественная еда, продуманные гастрономические мастер-классы, хорошая музыка, свежий воздух. Их всегда не хватает для такого завершения лета, по которому будешь скучать», — рассказывает соорганизатор фестиваля Максим Беркович.

Для посетителей фестиваля разработали игровую механику: на входе каждый гость получит «Паспорт путешественника». С его помощью можно участвовать в спортивных активностях, настольных играх и квестах в локациях партнеров, зарабатывая значки и отметки, и по итогу получить памятный сувенир с фестиваля.

На территории предусмотрены зоны отдыха и отдельная детская игровая площадка. В рамках детской программы пройдут интересные мастер-классы, в том числе от финалистки шоу «Кондитер. Дети» Дарьи Грубенко. Модератором зоны, а также ведущим нескольких мастер-классов станет Виталий Сурин — бренд-шеф, ведущий передачи «Завтрак с шефом» и победитель «Битвы шефов» на телеканале Пятница. Совместный мастер-класс проведут шеф Иван Цыганов и блогер, креативный продюсер Павел Осовцов.

Гостям за рулем будет доступна бесплатная парковка на 1500 мест, а для гостей без машины от станции метро «Теплый Стан» до площадки фестиваля будут курсировать бесплатные регулярные автобусы.

Продажи билетов открыты на официальном сайте фестиваля. Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы и проекта «Лето в Москве».

Ранее сообщалось, что на Урале пройдет фестиваль «Посреди нигде» с 45-метровым арт-объектом.