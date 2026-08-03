В единственном во Франции IMAX билеты на «Одиссею» распроданы до сентября

Туристы раскупили билеты на «Одиссею» в единственном во Франции IMAX

Билеты на новый фильм «Одиссея» Кристофера Нолана в единственном во Франции кинотеатре IMAX «Pathé» распроданы до сентября. Об этом сообщает Le Figaro.

Как рассказал Себастьян Родригес, директор кинотеатров «Pathé» в Монпелье, почти половина зрителей приезжает из-за пределов города и даже из других стран Европы: Испании, Италии, Швейцарии.

С момента выхода фильма 15 июля в этом кинотеатре «Одиссею» посмотрели более 30 тысяч зрителей.

«Когда компания Pathé приобрела 70-миллиметровый проектор для установки в одном из своих кинотеатров, она выбрала проектор в Монпелье из-за размера нашего экрана. Формат этого экрана, размером 18 на 24 метра, идеально подходит для проекции 70-миллиметровой пленки», — рассказывает Родригес.

Кинотеатр IMAX, работающий в Монпелье с 2016 года, был отремонтирован зимой 2025 года и теперь вмещает 222 зрителя. В Европе только четыре кинотеатра оснащены технологией IMAX 70 mm — кроме зала в Монпелье, подобную возможность предоставляют залы в Праге, Брюсселе и Лондоне.

Накануне «Одиссея» Кристофера Нолана стала лидером проката в странах СНГ, собрав 147 млн рублей за минувшие выходные.

Ранее пользователи сети посмеялись над «Одиссеей» в IMAX.