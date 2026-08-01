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Культура

В сети посмеялись над «Одиссеей» в IMAX

Пользователи соцсетей высмеяли деформированные лица актеров «Одиссеи»
соцсети

В сети посмеялись над новым фильмом «Одиссея» Кристофера Нолана. Кадры, сделанные зрителями первых рядов в кинотеатрах большого формата IMAX, опубликовало издание «Московская хроника».

Пользователи соцсетей показали лица актеров, которые с близкого расстояния выглядят деформированными.

«Просмотр «Одиссеи» с первого ряда в IMAX выглядит вот так», — подписало кадры издание.

Недавно в российских кинотеатрах начался «параллельный прокат» эпика Кристофера Нолана «Одиссея» — масштабной экранизации одноименной древнегреческой поэмы со звездным актерским составом, куда вошли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон.

Кинокритик Павел Воронков в материале для «Газеты.Ru» поделился впечатлениями от увиденного и рассказал, какое место «Одиссея» занимает в фильмографии режиссера.

Ранее Мэтт Деймон рассказал, что мучило всех актеров на съемках «Одиссеи».

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