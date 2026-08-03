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Культура

Новый фильм Нолана снова возглавил прокат в СНГ за уикенд

«Одиссея» Нолана возглавила прокат в СНГ за уикенд со сборами в 147 млн рублей
Universal Pictures

Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 147 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

В центре сюжета возвращение царя Итаки Одиссея после Троянской войны к жене. На своем пути герой сталкивается с испытаниями в виде великанов-людоедов, циклопов и сирен.

Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Эллиот Пейдж, Том Холланд, Роберт Паттинсон и другие.

Второе место в российском прокате заняла комедия «На деревню дедушке 2» с 46,1 млн рублей, где мальчик Владик приезжает на каникулы к деду Юре, но внезапно появляется второй дедушка Виктор, и между ними разгорается соперничество за внимание внука. В фильме снимались Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская и Татьяна Орлова.

Замыкает тройку байопик «Майкл» о начале карьеры Майкла Джексона (39,6 млн рублей). Главные роли в картине исполнили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер и Колман Доминго.

По итогам прошлого уикенда «Одиссея» также стала лидером кинопроката в странах СНГ, без учета РФ и Белоруссии, собрав 167 млн рублей.

Ранее Нолан признался, что его новый фильм выйдет минимум через три года.

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