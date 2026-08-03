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Культура

Зоозащитники требуют сделать Чемпионат по метанию колбасы веганским

Организация Peta потребовала от британцев прекратить метать кровяную колбасу
DronG/Shutterstock/FOTODOM

Зоозащитники из организации Peta потребовали от британцев прекратить метать кровяную колбасу для развлечения. Об этом сообщает издание Telegraph.

Организация по защите прав животных отправила письмо Организаторам чемпионата мира по метанию кровяной колбасы, настаивая на том, чтобы конкурс полностью перешел на веганские альтернативы.

В Peta также пообещали покрыть расходы на замену кровяных колбасок и йоркширского пудинга, использовавшихся в конкурсе, этичными по отношению к зверям продуктами.

«Веселье допустимо, пока никто не страдает. В случае с Чемпионатом мира по метанию кровяной колбасы, кто-то действительно пострадает: свиньи», — говорится в письме зоозащитников.

На ежегодном мероприятии, проходящем в Бери-Виллидж-Рамсботтом, участники забрасывают кровяную колбасу в йоркширские пудинги, расположенные на высоте. Считается, что его происхождение праздника уходит корнями более чем в 500-летнюю историю Войны Алой и белой розы, когда солдаты-соперники якобы бросались едой друг в друга после того, как у них закончились боеприпасы.

Пол Дженкинс, один из организаторов мероприятия, рассказал журналистам, что участники уже могут попробовать выбрать веганские варианты, если захотят, но исключительно веганским мероприятие не будет.

Ранее сообщалось, что в Британии предложили запретить разводить такс и чихуахуа.

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