В Британии предложили запретить разводить такс и чихуахуа

Британская организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) предложила ввести ограничения на разведение 67 пород собак, включая биглей, бульдогов, такс и чихуахуа. Об этом сообщает издание Daily Express.

Поводом для дискуссии стали проблемы со здоровьем, связанные с селекцией по определенным внешним признакам. В частности, организации по защите животных указывают на распространенность заболеваний у собак с укороченной мордой, таких как мопсы и французские бульдоги. У таких животных часто возникают проблемы с дыханием, а физическая активность может быть затруднена.

Также специалисты обращают внимание на заболевания у других пород. У кавалер-кинг-чарльз-спаниелей встречается синдром, при котором размер мозга не соответствует объему черепа, что может вызывать хроническую боль. Таксы из-за длинной спины и коротких лап имеют повышенный риск болезни межпозвоночных дисков, которая в тяжелых случаях может привести к параличу. Похожие проблемы с суставами встречаются у вельш-корги.

Как сообщает издание, обсуждаемые меры направлены не на запрет владения конкретными породами, а на изменение подходов к разведению собак с целью сделать их более здоровыми и устойчивыми. Группа депутатов британского парламента подтвердила, что официальные планы властей также не предусматривают полного запрета на разведение.

В настоящее время в Великобритании действует запрет на содержание пяти пород собак, включая питбультерьеров, японских тоса-ину и некоторых других. Запрещенных животных могут изъять на основании внешнего сходства с запрещенной породой, даже если собака не проявляла агрессии.

Ранее психолог рассказала, чем отличаются владельцы кошек и собак.