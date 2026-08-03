Группу Massive Attack задержали за пропалестинские лозунги

Участники британской группы Massive Attack сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что их задержала полиция Сингапура.

По словам музыкантов, они подверглись допросу и обыскам в гостиничном номере. Местные правоохранительные органы также временно конфисковали паспорта у артистов. Massive Attack заявили, что причиной задержания стало скандирование фанатов лозунгов в поддержку Палестины. Участники группы назвали спонтанными такие действия поклонников. Они поблагодарили зрителей, а также выразили недоумение из-за факта своего задержания.

Известно, что фронтмен британской электронной группы Massive Attack Роберт Дель Ная был в числе сотен тех, кого полиция арестовала в центре Лондона 11 апреля после массовой акции против запрета деятельности пропалестинской организации Palestine Action.

В начале апреля на востоке Британии на акции протеста против войны в Иране у базы британских ВВС Лейкенхит, которую используют США, арестовали семь человек. Они присоединились к лагерю мира у главных ворот авиабазы. Активисты надели табарды и выкрикивали, что поддерживают действия Палестины.

Ранее сообщалось, что Massive Attack на концертах показывают ролик с Пригожиным.