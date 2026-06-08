Massive Attack на концертах показывают ролик с Пригожиным

Группа Massive Attack во время выступления показывает ролик с обращением основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина и крушением его самолета. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

7 июня на концерте известной британской трип-хоп группы Massive Attack в Берлине на фоне музыкантов показали обращение Пригожина к Минобороны, которое он опубликовал в мае 2023 года.

После кадров с обращением под трек Black Milk появляются кадры крушения самолета Пригожина в Тверской области, они сопровождаются фразой «Сильные мужчины тоже умирают».

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, включая Пригожина. Никто не выжил.

1 июня 2024 года в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину. Несколько участников ЧВК возложили цветы к монументу. В этот день люди подходили к могиле предпринимателя раз в несколько минут.

Ранее бывший боец «Вагнера» заявил, что Пригожин жив.