«Очень задевала»: хореограф Глейхенгауз раскрыл свое отношение к критике

Тренер и хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз признался, что следит за комментариями интернет-пользователей в свой адрес, но не обращает внимания на неконструктивную критику своих постановок. Об этом он рассказал в беседе с «Леди Mail».

По мнению Глейхенгауза, любому человеку интересны оценки его работы.

«Конечно, я слежу за тем, что обо мне пишут. На самом старте моей карьеры, когда мое имя стало появляться в новостях, безусловно, любая критика моей работы меня очень задевала. Я переживал, копался в себе. Хотя похвалы и восторженных отзывов было гораздо больше, я все равно цеплялся именно за негативные комментарии, нервничал», — признался он.

Однако, по словам хореографа, ему нужно было через это пройти, чтобы стать сильнее и увереннее.

Сейчас отношение Глейхенгауза к критике в свой адрес кардинально изменилось. Он радуется конструктивным оценкам и чувствует за них благодарность, поскольку подобные замечания показывают, на что необходимо сделать упор в будущем. При этом иногда зрители критикуют именно те моменты в программе, которые тренер и сам хотел исправить.

Однако хореограф также заявил, что игнорирует неконструктивный хейт в свой адрес, поскольку у него уже «выработался иммунитет».

Ранее в штабе Тутберидзе высказались об уходе Валиевой.