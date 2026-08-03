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Культура

«Очень задевала»: хореограф Глейхенгауз раскрыл свое отношение к критике

Хореограф Глейхенгауз заявил, что ему интересны отзывы зрителей о его работах
Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Тренер и хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз признался, что следит за комментариями интернет-пользователей в свой адрес, но не обращает внимания на неконструктивную критику своих постановок. Об этом он рассказал в беседе с «Леди Mail».

По мнению Глейхенгауза, любому человеку интересны оценки его работы.

«Конечно, я слежу за тем, что обо мне пишут. На самом старте моей карьеры, когда мое имя стало появляться в новостях, безусловно, любая критика моей работы меня очень задевала. Я переживал, копался в себе. Хотя похвалы и восторженных отзывов было гораздо больше, я все равно цеплялся именно за негативные комментарии, нервничал», — признался он.

Однако, по словам хореографа, ему нужно было через это пройти, чтобы стать сильнее и увереннее.

Сейчас отношение Глейхенгауза к критике в свой адрес кардинально изменилось. Он радуется конструктивным оценкам и чувствует за них благодарность, поскольку подобные замечания показывают, на что необходимо сделать упор в будущем. При этом иногда зрители критикуют именно те моменты в программе, которые тренер и сам хотел исправить.

Однако хореограф также заявил, что игнорирует неконструктивный хейт в свой адрес, поскольку у него уже «выработался иммунитет».

Ранее в штабе Тутберидзе высказались об уходе Валиевой.

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