Нолан раскрыл, когда ждать его новый фильм

Режиссер Кристофер Нолан признался, что новый фильм выйдет минимум через 3 года

Режиссер Кристофер Нолан, чья новая картина «Одиссея» выйдет в прокат 17 июля, объявил, что до следующей работы пройдет минимум три года. Об этом он сообщил в интервью TODAY.

По словам Нолана, работа над «Одиссеей» потребовала от него и всей команды максимальной выносливости.

«Я определенно достиг пределов своей выносливости и, думаю, всех участников процесса. «Одиссея» должна быть трудной. Мы не выполняем свою работу должным образом, если съемки не вызывают сложностей», — отметил обладатель «Оскара».

Эпическая лента по мотивам произведения Гомера собрала звезд первой величины: Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй, Лупиту Нионго, Роберта Паттинсона, Зендею и Тома Холланда. Нолан не только режиссировал фильм, но и написал сценарий. Идея картины вынашивалась им два десятилетия.

Режиссер рассказал, что заранее предупреждал Мэтта Дэймона о тяжести съемок. Однако осознание масштаба задач приходило к артисту постепенно.

«Понимание приходит только тогда, когда ты оказываешься на месте и начинаешь, скажем, подниматься по козьей тропе к пещере циклопа. Именно в тот момент у Мэтта постепенно начало доходить, что съемки будут непростыми», — рассказал Нолан.

По мнению режиссера, «Одиссея» сочетает в себе разные жанры: это и история любви, и история взросления, и рассказ о войне и возвращении домой.

«Там найдется что-то для каждого. Думаю, в этом и заключается вечная привлекательность «Одиссеи», — считает Нолан.

Ранее сообщалось, что «Одиссея» Нолана побила рекорды еще до старта.