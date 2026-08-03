Ваня Дмитриенко выступил в «Лужниках» и попал в Книгу рекордов

Певец Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравшийся стадион «Лужники» с сольным выступлением, сообщил главред проекта Станислав Коненко. Его цитирует РИА Новости.

Главред Книги рекордов назвал достижение музыканта «самым наикрутейшим» и «самым интересным».

«Рекорд России с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко», — сообщил Коненко после концерта певца.

В июне в американском городе Палм-Спрингс более 1 тыс. чел. переоделись в актрису Мэрилин Монро и установили мировой рекорд. На самое массовое собрание двойников знаменитости пришли 1 037 человек в образе знаменитой блондинки. Местом проведения был Парк Даунтаун, в центре которого установлена восьмиметровая статуя Монро. Мероприятие было приурочено к столетию актрисы. Предыдущий рекорд составлял 254 чел.

Ранее Павел Воля во второй раз вошел в Книгу рекордов.