Более тысячи человек переоделись в Мэрилин Монро и установили мировой рекорд

В городе Палм-Спрингс (штат Калифорния, США) более тысячи человек переоделись в актрису Мэрилин Монро и установили мировой рекорд. Об этом сообщает «Би-би-си».

В книгу рекордов Гиннесса событие войдет как самое массовок собрание двойников Мэрилин Монро — на мероприятие пришло 1037 человек в образе знаменитой блондинки. Местом проведения стал Парк Даунтаун, в центре которого находится знаменитая восьмиметровая статуя актрисы.

Собрание было приурочено к столетию актрисы. Предыдущий рекорд составлял 254 человека.

Мэрилин Монро — звезда голливудских фильмов «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), «В джазе только девушки» (1959) и «Зуд седьмого года» (1955). Кинодива не раз заявляла о желании воплотить серьезный драматический образ в противовес ролям романтичных блондинок, прославившим ее. Только в 1961 году, незадолго до своей кончины, она исполнила желание: в фильме «Неприкаянные» Монро сыграла Розлин Тэйбер — умную и эмпатичную девушку, ищущую не мужа, а друга.

Мэрилин Монро не стало в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в результате передозировки лекарственных препаратов. Актрисе было 36 лет.

Ранее было впервые полностью обнародовано последнее интервью Мэрилин Монро.