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Культура

Умер живописец, «подаривший Петербургу вечную солнечную весну»

Художник Павел Еськов умер в Петербурге в возрасте 45 лет
Shutterstock

Петербургский художник-живописец Павел Еськов умер на 46-м году жизни. Об этом сообщает на странице во «ВКонтакте» Санкт-Петербургский союз художников, в котором покойный состоял с 2009 года.

Там отметили, что Еськов скончался 30 июля, и пообещали позднее проинформировать о времени и месте прощания.

Будущий художник родился в Ленинграде и окончил Академию художеств им. Репина. Еськов участвовал более чем в 100 выставках, был лауреатом престижных конкурсов и преподавал. Коллекционеры из России, Китая, Англии и США ценили его работы за передачу света, воздуха и настроения Петербурга. Почерк мастера был узнаваемым благодаря сочетанию академического реализма и трепетного импрессионизмома, говорится в посте.

«Павел Еськов навсегда останется в наших сердцах как художник подаривший Петербургу на своих полотнах вечную солнечную весну», — заключили в союзе.

В том же месяце в Петербурге после продолжительной болезни скончался художник Анатолий Заславский. Ему было 86 лет. В союзе художников назвали смерть Заславского невосполнимой потерей.

Ранее скончался боровский «Бэнкси».

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